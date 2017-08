Wimbledon-Halbfinalistin Johanna Konta hat zum Auftakt der US Open eine böse Überraschung erlebt. Die an Position sieben gesetzte Britin schied durch ein 6:4, 3:6, 4:6 gegen die Weltranglisten-78. Aleksandra Krunic (Serbien) bereits in der ersten Runde von New York aus.

Die 26-jährige Konta verspielte damit auch die Chance, nach dem abschließenden Grand-Slam-Turnier des Jahres die Spitzenposition im WTA-Ranking von der letztjährigen Flushing-Meadows-Finalistin Karolina Pliskova (Tschechien) zu übernehmen. Damit haben jetzt nur noch sechs Spielerinnen diese Möglichkeit.

Muguruza eilt in zweite Runde

Eine davon ist Garbine Muguruza. Die Wimbledonsiegerin meusterte ihre Auftakthürde ohne Problem. Die an Position drei gesetzte Spanierin benötigte für das 6:0, 6:3 gegen Varvara Lepchenko (USA) nur 63 Minuten.

Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin war beim letzten Major-Event des Jahres noch nie über die zweite Runde hinausgekommen. Allerdings hatte sie in der Vorbereitung auf Hartplatz überzeugt und das Turnier in Cincinnati/Ohio gewonnen.