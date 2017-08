Am Montag, 28. August beginnen die 136. US Open in New York (im LIVETICKER auf SPORT1).

Alexander Zverev greift in New York nach mehreren Favoriten-Absagen nach der Sensation. Bei den Frauen geht Angelique Kerber an Platz sechs der Setzliste als Titelverteidigerin ins Rennen. Am Freitag werden die letzten Qualifikanten ausgespielt, um 18 Uhr deutscher Zeit folgt die Auslosung.

SPORT1 beantwortet alle wichtigen Fragen zum vierten und letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres.

- Wer steht im Fokus?

Nach den Absagen von Titelverteidiger Stan Wawrinka (Knie-OP/Schweiz), dem Weltranglistenfünften Novak Djokovic (Ellbogen/Serbien), dem Finalisten von 2014, Kei Nishikori (Handgelenk/Japan) und Aufschlagriese Milos Raonic (Handgelenk/Kanada) sind viele Augen auf den aufstrebenden Alexander Zverev gerichtet. Der Hamburger ist mit Platz vier der Setzliste so hoch wie noch nie gerankt.

Vor ihm sind nur der neue Weltranglistenerste Rafael Nadal (Spanien), Andy Murray (Großbritannien) und Roger Federer (Schweiz) gesetzt. Während mit den Favoriten Nadal und Federer zu rechnen ist, steht ein großes Fragezeichen hinter Murray, der zuletzt wochenlang mit Hüftproblemen pausieren musste.

Bei seiner New-York-Generalprobe in Cincinnati hat Zverev zwar enttäuscht, bei den Turniersiegen unmittelbar zuvor in Montréal und in Washington überzeugte der 20-Jährige aber bereits mit einer erstaunlichen Reife.

- Wer sind die Favoriten bei den Frauen?

Bei den Frauen ist die Spanierin Garbine Muguruza die Spielerin der Stunde und könnte die neue Queen von Queens werden. Die Wimbledonsiegerin unterstrich ihre großartige Verfassung jüngst mit dem Turniersieg in Cincinnati, wo sie im Finale die Weltranglistenzweite Simona Halep (Rumänien) mit 6:1, 6:0 abfertigte.

Die letztjährige Finalistin und Weltranglistenerste Karolina Pliskova (Tschechien) schwächelt momentan. Serena Williams (Schwangerschaft/USA) und Wiktoria Asarenka (Sorgerechtsstreit/Weißrussland) fehlen in Flushing Meadows.

Angelique Kerber steht zwar auf Rang sechs der Setzliste, topfit ist die an einer Ellbogenverletzung laborierende Kerber aber nicht. Und auch die Form fehlt in diesem Jahr.

- Und die anderen Deutschen?

Bei den Frauen ist neben Kerber Julia Görges gesetzt (30.). Anna Zaja hat über die Qualifikation Chancen ins Hauptfeld zu rutschen.

Der zweite Zverev ist auch dabei: Mischa Zverev ist an Platz 23 gesetzt. Philipp Kohlschreiber muss gleich in der ersten Runde einen schwierigen Gegner befürchten, er hat die Setzliste knapp verfehlt. Mit Cedrik-Marcel Stebe, Peter Gojowczyk und Maximilian Marterer haben gleich drei weitere Deutsche in der dritten Qualifikationsrunde die Chance auf das Hauptfeld-Ticket.

- Wer überträgt die US Open?

Eurosport überträgt das Turnier aus New York live bei Eurosport 1 und Eurosport 2 sowie im Eurosport Player. Der neue Head of Men's Tennis, Boris Becker, wird als Experte fungieren.

SPORT1 begleitet ausgewählte Spiele wie gewohnt im LIVETICKER.

- Was gibt es sonst zu wissen?

Im Arthur-Ashe-Stadium, dem mit 22.547 Plätzen größten Tennis-Stadion der Welt, gibt es seit 2016 über dem Centre Court ein mobiles Dach. So sind Spiele in der Abendsession bis spät in der Nacht möglich.

50,4 Millionen Dollar, umgerechnet rund 43,3 Millionen Euro - so viel Preisgeld gab es noch nie. Im Vorjahr waren es 41,7 Millionen Euro. Die Sieger der Einzelkonkurrenzen erhalten jeweils einen Scheck über rund 3,2 Millionen Euro. Zum Vergleich: In Wimbledon lag das Preisgeld in diesem Jahr bei 34,7 Millionen Euro. Die Australian Open waren mit 34,8 Millionen Euro dotiert, die French Open mit 36 Millionen.