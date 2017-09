Der Argentinier Juan Martin del Potro hat nach einem wahren Krimi und der Abwehr von zwei Matchbällen das Viertelfinale der US Open erreicht.

Der Flushing-Meadows-Sieger von 2009 bezwang den an Position sechs gesetzten Dominic Thiem trotz eines 0:2-Satzrückstandes in einer mitreißenden Partie mit 1:6, 2:6, 6:1, 7:6 (7:1), 6:4.

Nach 3:36 Stunden profitierte del Potro, olympischer Silbermedaillen von Rio 2016, bei seinem zweiten Matchball von einem Doppelfehler des Österreichers.

Im vierten Satz hatte der Weltranglisten-28. del Potro vor dem Aus gestanden, doch zwei Matchbälle von Thiem beim Stand von 5:6 aus Sicht des Argentiniers wehrte er mit zwei Assen nervenstark ab.

Stimmung wie im Fußball-Stadion

"Ich war zwei Tage krank. Aber ich habe für die tollen Zuschauer hier gekämpft. Es wäre schön, wenn ich jetzt schon den Siegerpokal gewonnen hätte", sagte del Potro, der sich nach dem Triumph breitbeinig auf den Court stellte, beide Arme in den Abendhimmel riss und sich dann bekreuzigte.

Auf dem Grandstand herrschte eine Stimmung wie im Fußball-Stadion. Die zahlreichen Gaucho-Fans feuerten ihren Volkshelden, der in seiner Karriere unter anderem von drei Operationen am Handgelenk und Depressionen zurückgeworfen worden war, immer wieder frenetisch mit "Delpo"-Sprechchören an.

In seinem fünften US-Open-Viertelfinale seit 2008 trifft die ehemalige Nummer vier der Welt am Mittwoch auf Major-Rekordsieger Roger Federer (Schweiz/Nr. 3), der Philipp Kohlschreiber glatt in drei Sätzen ausschaltete.

Vor acht Jahren hatte del Potro das Endspiel beim letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres in fünf Sätzen gegen Federer gewonnen.