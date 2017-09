Kevin Anderson hat auch dank 22 Assen zum ersten Mal das Halbfinale der US Open in New York erreicht.

Der Weltranglisten-32. aus Südafrika besiegte in der Runde der letzten Acht den an Position 17 gesetzten Sam Querrey in 3:26 Stunden mit 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 6:3, 7:6 (9:7). Der US-Amerikaner hatte im Achtelfinale Mischa Zverev (Nr. 23) glatt in drei Sätzen bezwungen.

Querrey konnte im Tiebreak des vierten Satzes einen Satzball nicht nutzen. Dem 29-Jährigen gelangen in der Night Session, die erst um 1.52 Uhr am Mittwochmorgen beendet war, 20 Asse.

Washington-Finalist Anderson trifft nun in seinem ersten Major-Vorschlussrundenduell am Freitag auf Pablo Carreno Busta (Nr. 12). Der Spanier hatte zuvor gegen den Argentinier Diego Schwartzman (Nr. 29) mit 6:4, 6:4, 6:2 die Oberhand behalten.