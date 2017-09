US Open: Martina Hingis und Jamie Murray gewinnen Mixed-Titel

Hingis und Murray holen Mixed-Titel / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Jamie Murray und Martina Hingis feiern ihren Finalsieg überschwänglich © Getty Images

Jamie Murray und Martina Hingis kämpfen sich bei den US Open zum Finalsieg. Das Duo triumphiert in New York nach einem dritten Satz mit Überlänge.