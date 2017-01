Kaum hat das neue Jahr begonnen, steht für die Tennis-Damen schon die erste Bewährungsprobe an.

Bei den ASB Classics in Auckland (tägl. LIVE auf SPORT1+) holen sich Spielerinnen wie Serena und Venus Williams die erste Spielpraxis für die am 16. Januar startenden Australian Open in Melbourne.

Mit dabei sind auch vier deutsche Starterinnen. Während Mona Barthel sich am Montag noch für die erste Runde qualifizierte, musste Antonia Lottner schon wieder ihre Sachen packen. Die 20 Jahre alte Wildcardstarterin schied bereits in der ersten Runde gegen die Japanerin Kurumi Nara mit 2:6, 2:6 aus.

Annika Becks erstes Match gegen Naomi Osaka aus Japan musste am Montag beim Stand von 2:6, 1:2 wegen Regens unterbrochen werden.

Die vierte deutsche Starterin Julia Görges wartet noch auf ihren ersten Einsatz. Sie trifft am Dienstag auf die Russin Anastassija Pawljutschenkowa. Für Görges ist dieses Turnier ein wichtiger Fingerzeig, kam sie im vergangenen Jahr doch bis ins Finale.

Klare Favoritin auf den Titel ist aber Serena Williams. Die Weltranglistenzweite muss in Runde eins gegen Pauline Parmentier aus Frankreich ran. Die beiden treten zum ersten Mal gegeneinander an.

Am Ende winkt der Siegerin ein Preisgeld von knapp 230.000 Dollar.