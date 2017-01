Für die Weltranglistenerste Angelique Kerber (Kiel) ging die Generalprobe für ihre Titelverteidigung bei den Australian Open gründlich daneben.

Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin musste sich in ihrem Auftaktmatch im Achtelfinale des WTA-Turniers in der australischen Olympiastadt Sydney (LIVE im TV auf SPORT1+)überraschend der Russin Daria Kasatkina mit 6:7 (5:7), 2:6 geschlagen geben.

"Die ersten Spiele des Jahres sind immer schwer. Ich bin noch nicht im Rhythmus, habe zu viele Fehler gemacht und hatte kein Gefühl für den Ball", sagte Kerber nach der Partie: "Es ist hart, aber dennoch gut, vor der Reise nach Melbourne noch ein Spiel bestritten zu haben."

Schon in der Vorwoche war für die 28-Jährige Kerber nicht alles nach Wunsch gelaufen. In Brisbane war Deutschlands Sportlerin des Jahres im Viertelfinale an der Ukrainerin Jelena Switolina gescheitert.

Kerber dürfte nun mit gewissen Zweifeln die Reise nach Melbourne antreten. Dort will die Branchenführerin ihren Coup von 2016 wiederholen. Im Melbourne Park hatte sie mit einem Finalsieg gegen Serena Williams (USA) ihren ersten Grand-Slam-Erfolg errungen. In ihrem bislang erfolgreichsten sportlichen Jahr folgte später noch der Triumph bei den US Open.