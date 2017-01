Tennis: Laura Siegemund scheidet bei WTA-Turnier in Brisbane aus

Anzeige

Tennis: Laura Siegemund scheidet bei WTA-Turnier in Brisbane aus Frühes Aus für Siegemund

vergrößernverkleinern Laura Siegemund scheitert in Brisbane bereits in Runde eins © Getty Images

Laura Siegemund scheitert beim WTA-Turnier in Brisbane bereits in der ersten Runde an einer Chinesin. Mit dem ersten Matchball triumphiert Siegemunds Gegnerin.