Angelique Kerber bei Turnier in Stuttgart LIVE im TV auf SPORT1 Kerber startet Mission Titelhattrick / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Angelique Kerber kämpft um die Titelverteidigung - und die Nummer eins der Weltrangliste © Getty Images

Angelique Kerber will sich zum dritten Mal in Folge zur Siegerin von Stuttgart krönen. In ihrem ersten Match (ab 18.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) wartet ein Französin.