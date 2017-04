Deutschlands beste Tennisspielerin Angelique Kerber hat am Dienstag in Stuttgart Deutschlands größten Publikumspreis im Sport erhalten. Sie bekam "Die SPORT1" in der Kategorie "Sportlerin 2016" von SPORT1-Chefredakteur Dirc Seemann überreicht und äußerte sich im Anschluss unter anderem zu ihren Aussichten beim Porsche Grand Prix in Stuttgart, zur Tennis-Begeisterung in Deutschland und zur Schwangerschaft von Serena Williams.

Große Freude bei Kerber

Zur Auszeichnung "Die SPORT1" sagte Kerber: "Ich habe mich sehr gefreut und danke allen, die abgestimmt haben. Es ist eine große Ehre". In der Kategorie "Sportlerin 2016" triumphierte sie mit 68 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Die Fans honorieren damit ein herausragendes Jahr der 29-Jährigen: In Melbourne konnte sie erstmals ein Grand-Slam-Turnier gewinnen, in Rio holte die gebürtige Bremerin Olympia-Silber und mit ihrem US Open-Triumph verdrängt sie Serena Williams 2016 von der Weltranglistenspitze – als erste Deutsche seit Steffi Graf vor knapp 20 Jahren.

Beim Porsche Tennis Grand Prix ist die gebürtige Bremerin derzeit live zu sehen: SPORT1 überträgt das Turnier im Free-TV und zeigt dabei von Dienstag bis Samstag die Top-Partie der jeweiligen Runde und auch Kerbers Auftritte. Sollte die 29-Jährige in Stuttgart das Halbfinale erreichen, wird sie auch künftig wieder als Nummer 1 der Welt geführt.

Kerber: "Man sieht, dass die harte Arbeit sich gelohnt hat"

Kerber geht die Aufgabe beim prestigeträchtigsten Turnier in Deutschland selbstbewusst an. "Natürlich ist es eine Motivation für mich, hier vielleicht zum dritten Mal zu gewinnen", sagte sie im SPORT1-Interview. "Es ist aber ein sehr langer Weg. Ich freue mich hier zu sein, vor Heimpublikum zu spielen, diese Energie zu spüren."

Das Rampenlicht genießt sie. "Der Fokus in Stuttgart ist ganz anders, wir sind in Deutschland. Man sieht, dass sich die harte Arbeit gelohnt hat, dass die Aufmerksamkeit fürs Tennis viel größer ist. Das war auch immer mein Ziel, Tennis in Deutschland hochzubringen, wir sind auf einem guten Weg."

Und die Weltranglisten-Zweite äußerte sich auch zur Schwangerschaft der aktuellen Nummer 1 Serena Williams: "Ich habe mich wirklich für sie gefreut", sagte Kerber. "Ich weiß, dass sie sich so sehr darüber freut. Für sie fängt ein neuer Lebensabschnitt an, sie durfte so viele historische Momente erleben und erlebt jetzt das private Glück."

Zudem erklärte sie den Reiz, Botschafterin der Eishockey-WM 2017 in Deutschland und Frankreich zu sein. „Dieser Sport fasziniert mich, es ist immer etwas los, Action, die Halle tobt“, sagte sie. „Ich traue auch den Jungs etwas zu, ich drück‘ die Daumen, ich bin mir sicher, dass sie den ein oder anderen überraschen werden.“ SPORT1 überträgt die Weltmeisterschaft vom 5. bis 21. Mai live und exklusiv im Free-TV.

"Die SPORT1 - die Wahl der Fans" steht bei Fans und Sportlern hoch im Kurs

Insgesamt waren bei dem Fan-Voting, bei dem die User auf SPORT1.de und der Facebook-Seite von SPORT1 ihre Favoriten gewählt hatten, in dem vierwöchigen Abstimmungszeitraum bis Anfang Januar über 80.000 Stimmen abgegeben worden. In den drei Kategorien "Sportlerin 2016", Sportler 2016" (Gewinner: Nico Rosberg) und "Team 2016" (Gewinner: Beachvolleyball-Team Laura Ludwig & Kira Walkenhorst) hatten jeweils zehn Sportlerinnen, Sportler und Teams zur Wahl gestanden, die im Jahr 2016 durch großartige Leistungen herausragten.

