WTA-Turnier in Stuttgart: Scharapowa startet Comeback gegen Vinci

vergrößernverkleinern Maria Sharapowa steht vor der Rückkehr auf die WTA-Tour © Getty Images

Maria Scharapowas erste Gegnerin nach Ablauf ihrer Doping-Sperre steht fest. Trotz Kritik von Kerber und Co. tritt sie in Stuttgart gegen eine Italienerin an.