Für Julia Görges ist das WTA-Turnier in Prag bereits nach der ersten Runde beendet. Die 28-Jährige verlor ihr Auftaktmatch gegen die an Nummer drei gesetzte Lokalmatadorin Barbora Strycova 4:6, 0:6 und musste rund eine Woche nach ihrem starken Auftritt im Fed Cup einen Rückschlag einstecken.

Strycova hatte Görges bereits vor knapp drei Wochen bezwungen, beim WTA-Turnier in Biel/Schweiz gab die Deutsche wegen Handgelenksproblemen beim Stand von 6:4, 3:6, 0:1 auf.

In der tschechischen Hauptstadt schlägt am Dienstag noch Qualifikantin Mona Barthel auf, sie trifft auf die Chinesin Zhang Shuai. Carina Witthöft und Annika Beck waren bereits zuvor in der ersten Runde gescheitert.