Erfolgreiche Nachtschicht: Laura Siegemund bleibt nach ihrem Turniersieg in Stuttgart in der Erfolgsspur und weiter ein Favoritenschreck.

In ihrem mitternächtlichen Auftaktmatch beim mit rund sechs Millionen Dollar dotierten WTA-Turnier in Madrid schockte die 29-Jährige die britische Weltranglistensiebte Johanna Konta durch einen 3:6, 6:4, 7:5-Erfolg und feierte bei ihrem sechsten Einzelsieg in Serie den bereits vierten Coup gegen eine Top-10-Spielerin.

Die Partie hatte erst um kurz vor Mitternacht begonnen. "Ich habe noch nie so spät ein Match angefangen. Da gibt es eine Menge Dinge, mit denen du zurecht kommen musst: Du bist müde, es ist kalt. Aber ich habe mir gesagt, du musst es professionell angehen", sagte Siegemund, die gegen die ehemalige Australian-Open-Halbfinalistin Konta im entscheidenden Satz bereits mit 0:3 zurückgelegen hatte. "Ich habe dann Länge in meine Schläge reingebracht und meine Gegnerin unter Druck gesetzt. Ich habe sehr gut gespielt."

Siegemunds nächste Gegnerin ermitteln die US-Amerikanerin Coco Vandeweghe und Lucky Loser Anett Kontaveit (Estland). Neben Siegemund, die nach ihrem Titelgewinn in Stuttgart vor Wochenfrist in der Weltrangliste auf Position 30 geführt ist, stehen in der spanischen Hauptstadt von den deutschen Spielerinnen auch die topgesetzte Weltranglistenzweite Angelique Kerber, Julia Görges und Qualifikantin Andrea Petkovic im Hauptfeld.

Weil die fünf zuvor angesetzten Matches alle über drei Sätze gegangen waren, konnten Fed-Cup-Spielerin Siegemund und Konta den Maonolo-Santana-Court erst um 23.42 Uhr am Samstagabend betreten. Ihren Siegpunkt verwandelte die Schwäbin am Sonntagmorgen nach 2.00 Uhr MESZ.