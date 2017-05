Die ungesetzte Mona Barthel steht überraschend im Finale des mit 250.000 Dollar dotierten Sandplatzturniers in Prag und ist nur noch einen Sieg von ihrem vierten WTA-Titel entfernt.

Die Weltranglisten-82. aus Neumünster bezwang in der Vorschlussrunde Lokalmatadorin Barbora Strycova (Tschechien/Nr. 3) nach einer erneut starken Vorstellung mit 3:6, 6:2, 6:3. Nach 2:07 Stunden verwandelte Barthel ihren zweiten Matchball.

Finalgegnerin wird noch ermittelt

In ihrem insgesamt siebten Finale auf der Profitour seit Januar 2012 trifft Barthel am Samstag entweder auf Kristyna Pliskova (Tschechien) oder die Siegerin aus der Partie zwischen Ana Konjuh (Kroatien/Nr. 7) und Jelena Ostapenko (Lettland).

Das Viertelfinale zwischen Konjuh und Ostapenko war am Donnerstagabend wegen Dunkelheit abgebrochen worden und wird am Freitagmittag beim Stand von 1:1 im dritten Satz fortgesetzt. Die Gewinnerin spielt dann am Freitagabend gegen die ungesetzte Pliskova, die Zwillingsschwester der Weltranglistendritten und US-Open-Finalistin Karolina Pliskova.

Vierter Titel in Reichweite

Barthel hat bislang die WTA-Events in Hobart (2012), Paris/Halle (2013) und Bastad (2014) gewonnen. Zuletzt hatte die 26-Jährige im Oktober 2015 in Luxemburg in einem WTA-Finale gestanden.

Barthel, die in der vergangenen Saison von einer rätselhaften Viruserkrankung monatelang beeinträchtigt worden war und im Ranking weit zurückfiel, ließ sich gegen Strycova (WTA-Nr. 18) auch vom Verlust des ersten Satzes nicht beirren. Im entscheidenden Durchgang führte Barthel bereits mit 5:1, musste die Lokalmatadorin aber noch einmal auf 5:3 herankommen lassen.

In Prag waren zuvor Annika Beck, Julia Görges und Carina Witthöft ausgeschieden.