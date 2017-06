Fed-Cup-Spielerin Carina Witthöft steht beim WTA-Turnier in s-Hertogenbosch in der Runde der letzten 16. Die 22-Jährige bezwang am Dienstag in der ersten Runde die Australien-Open-Halbfinalistin Coco Vandeweghe (USA) mit 6:7 (3:7), 6:3, 7:5. Nach 2:17 Stunden verwandelte Witthöft ihren ersten Matchball.

Im Achtelfinale trifft die Hamburgerin auf Camila Giorgi. Die Italienerin ist in der Weltrangliste auf Position 105 geführt. Bei den French Open war Witthöft in der dritten Runde als letzte Deutsche ausgeschieden.

Am Dienstag sind noch Tamara Korpatsch und Andrea Petkovic im Einsatz. Am Mittwoch trifft Qualifikantin Antonia Lottner auf die topgesetzte Slowakin Dominika Cibulkova.