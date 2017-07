Angelique Kerber ist offiziell nicht mehr die Nummer eins der Tenniswelt. Nach ihrem Achtelfinal-Aus bei den All England Championships in Wimbledon wird die Kielerin in der WTA-Rangliste seit Montag hinter der neuen Führenden Karolina Pliskova aus Tschechien und der Rumänin Simona Halep nur noch an Position drei geführt.

Kerber (29), die in Wimbledon an der späteren Turniersiegerin Garbine Muguruza gescheitert war, stand seit dem 12. September 2016 für 34 Wochen an der Spitze. Die Spanierin Muguruza verbesserte sich durch ihren Grand-Slam-Erfolg um zehn Positionen auf Platz fünf.

Auch Roger Federer machte mit seinem achten Wimbledon-Triumph Boden gut. Der Rekordsieger wird im ATP-Ranking auf Rang drei geführt, zuvor war der Schweizer Fünfter. Federer (35) hat sich im All England Club auch für das Saisonfinale in London qualifiziert.