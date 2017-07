Julia Görges ist nach ihrem Finaleinzug von Bukarest beim WTA-Turnier im schwedischen Bastad bereits ausgeschieden. Die 28-Jährige gab ihr Erstrundenmatch gegen die Bulgarin Viktoria Tomowa beim Stand von 4:6, 2:2 auf.

Görges, Nummer 40 der Welt, war erst am Sonntag im Endspiel des Turniers in Bukarest der Lokalmatadorin Irina-Camelia Begu unterlegen und hatte ihren dritten WTA-Titel verpasst. In Bastad sind auch Mona Barthel, Carina Witthöft und Annika Beck am Start.

Korpatsch bereits draußen

Die Hamburgerin Tamara Korpatsch war am Montag in der ersten Runde an der früheren French-Open-Finalistin Sara Errani (Italien) gescheitert.