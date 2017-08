Tennis: Erstrunden-Aus für Julia Görges beim Turnier in Toronto

Zwei Tage nach ihrem verpassten Turniersieg in Washington muss Julia Görges einen Rückschlag hinnehmen. Die 28-Jährige scheitert in Toronto in Runde eins.