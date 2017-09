Angelique Kerber hat erstmals in der zweiten Jahreshälfte das Viertelfinale eines WTA-Turniers erreicht. Dreieinhalb Wochen nach ihrem frustrierenden Erstrunden-Aus als Titelverteidigerin bei den US Open gewann die 29 Jahre alte Kielerin ihr zweites Match in Tokio nach Anlaufschwierigkeiten mit 7:5, 6:3 gegen die Russin Darja Kasatkina. Im dritten Duell mit Kasatkina in diesem Jahr war es Kerbers erster Sieg.

In der Runde der letzten Acht der mit einer Million Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung trifft die frühere Nummer eins der Welt, die im WTA-Ranking auf Platz 14 abgerutscht ist, in einer Neuauflage des US-Open-Finals 2016 auf die an Nummer zwei gesetzte Tschechin Karolina Pliskova. Damals hatte Kerber in New York ihren zweiten Grand-Slam-Titel geholt.

Früher Rückstand wieder aufgeholt

Kerber, die zuletzt Ende Juni in Eastbourne auf Rasen im Viertelfinale gestanden und dort gegen die Britin Johanna Konta verloren hatte, verwandelte im gähnend leeren Ariake Coliseum nach 1:21 Stunden ihren ersten Matchball. Gegen die Weltranglisten-32. Kasatkina lag die Deutsche im ersten Satz schnell 0:3 zurück, fing sich dann aber.

Spaniens Wimbledonsiegerin Garbine Muguruza gewann in Tokio ihr erstes Spiel als Nummer eins der Welt souverän gegen Olympiasiegerin Monica Puig aus Puerto Rico mit 6:4, 6:0.

Die 27 Jahre alte Mona Barthel musste sich in der letzten 16 in Guangzhou der Serbin Aleksandra Krunic mit 4:6, 0:6 geschlagen geben und verpasste damit ihren ersten Viertelfinal-Einzug auf der Tour seit Anfang Mai deutlich. Barthel hatte zuletzt im Frühling in Prag ihr zweites Turnier-Match überstanden.