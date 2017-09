Tatjana Maria hat das erste WTA-Finale ihrer Karriere verpasst.

Die 30-Jährige unterlag in Québec/Kanada in der Vorschlussrunde der an Position acht gesetzten Alison Van Uytvanck (Belgien) 1:6, 2:6. Im Endspiel hätte die Ungarin Timea Babos gewartet.

Die an vier gesetzte Maria war die einzige deutsche Starterin bei dem mit 250.000 Dollar dotierten Hartplatzturnier.

2012 hatte sie in Québec mit der französischen Top-Spielerin Kristina Mladenovic im Doppel den Titel geholt.