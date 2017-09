Tatjana Maria steht zum ersten Mal in diesem Jahr im Halbfinale eines WTA-Turniers und darf weiter von ihrem ersten Turniersieg träumen.

Die 30-Jährige gewann in Quebec/Kanada in der Runde der letzten acht gegen die Amerikanerin Sachia Vickery 6:1, 6:3. Ihre Gegnerin in der Vorschlussrunde ist die an Position sieben gesetzte Alison Van Uytvanck (Belgien) oder Caroline Dolehide (USA).

Die an Position vier gesetzte Maria ist die einzige deutsche Starterin bei dem mit 250.000 Dollar dotierten Hartplatzturnier.