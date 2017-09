Drei Wochen nach ihrem frustrierenden Erstrunden-Aus bei den US Open ist Angelique Kerber die Revanche gegen Naomi Osaka geglückt. Die in der Tennis-Weltrangliste auf Platz 14 abgerutschte Kielerin gewann beim WTA-Turnier in Tokio ihr Auftaktmatch gegen die Japanerin mit 6:3, 6:4. In New York hatte die als Titelverteidigerin angetretene Kerber 3:6, 1:6 gegen Osaka verloren.

Nach 1:22 Stunden verwandelte die an Nummer sieben gesetzte Kerber in Tokio ihren ersten Matchball. Ihre Gegnerin im Achtelfinale ermitteln Madison Brengle (USA) und Daria Kasatkina (Russland).