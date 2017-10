Tatjana Maria hat das Halbfinale beim WTA-Turnier in Linz verpasst. Die 30-Jährige unterlag der an Nummer zwei gesetzten Barbora Strycova (Tschechien) mit 1:6, 3:6. Damit verpasst die Weltranglisten-52. die zweite Teilnahme an einem Halbfinale in diesem Jahr.

In Maria ist auch die letzte deutsche Starterin bei dem mit 250.000 Dollar dotierten Hartplatzturnier ausgeschieden.

Am Donnerstag war Fed-Cup-Spielerin Carina Witthöft im Achtelfinale an der topgesetzten Slowakin Magdalena Rybarikova gescheitert, für Anna-Lena Friedsam war bereits nach der ersten Runde Schluss.