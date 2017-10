Carina Witthöft hat erstmals in ihrer Karriere das Endspiel eines WTA-Turniers erreicht.

Die Weltranglisten-73. aus Hamburg besiegte beim Hallenturnier in Luxemburg die Französin Pauline Parmentier 7:6 (7:2), 1:6, 6:3 und trifft damit im Finale am Samstag (ab 15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+) auf Olympiasiegerin Monica Puig.

Puig hatte in Runde eins wie schon im Olympia-Finale von Rio die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber geschlagen, die in Luxemburg an Nummer eins gesetzt war.

Witthöft, die nach 2:15 Stunden ihren ersten Matchball verwandelte, hatte zuvor nur im vergangenen Februar in Budapest einmal ein Halbfinale erreicht, war dort aber an der Tschechien Lucie Safarova gescheitert. Durch die Final-Teilnahme in Luxemburg gehört die 22-Jährige erstmals seit Oktober 2015 wieder zu den besten 60 Spielerinnen der Welt.