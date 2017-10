Die Schweizerin Martina Hingis (37) beendet nach dem WTA-Saisonfinale in Singapur ihre Tennis-Karriere - und diesmal soll ihr Entschluss endgültig sein. "Es ist der richtige Zeitpunkt für mich", sagte Hingis, die in Singapur im Doppel im Einsatz ist: "Es ist besser, auf dem Höhepunkt aufzuhören, und ich kann ja sagen, ich hatte eine sehr gute Zeit."

Bereits zwei Mal zurückgetreten

Bereits zweimal hatte sich die Ausnahmespielerin, die im Einzel fünf Grand-Slam-Titel gewann, temporär vom Tennis verabschiedet. 2002 beendete sie verletzungsbedingt ihre Einzelkarriere, 2007 zog sie sich nach einer positiven Kokainprobe zurück. Im März 2013 feierte Hingis im Doppel und Mixed ihr Comeback und bald weitere Grand-Slam-Erfolge.

Insgesamt hat die gebürtige Tschechoslowakin 25 Major-Titel gewonnen: 5 im Einzel, 13 im Doppel und 7 im Mixed. Bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 holte sie zudem Silber an der Seite ihrer Landsfrau Timea Bacsinszky. 1997 war Hingis im Alter von 16 Jahren und drei Monaten die jüngste Nummer eins der WTA-Weltrangliste geworden. 209 Wochen stand sie an der Spitze des Einzel-Rankings.

Erste in der Doppel-Weltrangliste

Im Doppel führt sie die Rangliste derzeit mit Chan Yung-Jan (Taiwan) an, mit der sie in Singapur in der ersten Runde auf Anna-Lena Grönefeld/Kveta Peschke (Nordhorn/Tschechien) trifft. "Die Erfolge, die ich in den letzten drei Jahre hatte, waren super, und es wird sowieso schwierig, dies zu toppen. Und auch meine Prioritäten ändern sich natürlich", sagte Hingis.