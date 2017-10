Tennis, WTA: Julia Görges erreicht Finale in Moskau

Tennis, WTA: Julia Görges erreicht Finale in Moskau

Julia Görges steht in diesem Jahr zum vierten Mal in einem Finale

Julia Görges steht zum vierten Mal in diesem Jahr in einem Finale. Bei einem Turniersieg in Moskau löst sie Angelique Kerber als beste Deutsche ab.