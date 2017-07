Anzeige

Timo Boll hat bei der Tischtennis-EM mit der deutschen Mannschaft machbare Aufgaben vor sich

Timo Boll und Co. haben Glück bei der Auslosung zur Tischtennis-EM in Luxemburg. Nach zwei Finalniederlagen in Folge soll nun der Titel her.