Die deutschen Tischtennis-Herren haben bei der Team-EM in Luxemburg auch ohne den noch geschonten Timo Boll mühelos das erste Etappenziel ihrer Titel-Mission erreicht.

Im zweiten Gruppenspiel besiegte der Vize-Europameister Kroatien 3:0 und zog mit dem zweiten Erfolg wie zuvor bereits die Damen vorzeitig als Gruppensieger ins Viertelfinale ein. Das dritte Match am Donnerstagabend gegen Weißrussland (19.00 Uhr) war damit für die Platzierung bedeutungslos.

Zum Auftakt am Mittwoch hatte die Auswahl von Bundestrainer Jörg Roßkopf 3:0 gegen Spanien gewonnen - ebenfalls ohne EM-Rekordchampion Boll, der angesichts seines vollen Terminplans erst am Dienstag angereist war.

Nach zuletzt zwei Final-Niederlagen in Folge will das Team des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) im dritten Anlauf seinen siebten EM-Titel perfekt machen. Gegen Kroatien überzeugte erneut Top-Spieler Dimitrij Ovtcharov, der Filip Cipin souverän 3:0 bezwang. Ruwen Filus gab zum Auftakt gegen Tomislav Kolarek einen Satz ab. Ricardo Walther sorgte mit einem 3:1 gegen Frane Kojic für die Entscheidung.

Die Damen-Auswahl hatte mit Siegen gegen Schweden (3:1) und Ungarn (3:0) am Vortag ebenfalls den Viertelfinaleinzug als Gruppensieger perfekt gemacht. Letzter Gruppengegner auf dem Weg zum angestrebten vierten EM-Titel in Serie ist am Donnerstag (13.00 Uhr) ebenfalls Kroatien.