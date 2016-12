Bald öffnet auch in den großen Ligen wieder das Transferfenster - und die Gerüchteküche brodelt bereits auf Hochtouren. Der SPORT1-Ticker:

Die Top-Meldungen des Tages:

Coutinho im Visier von Barca? (14.20 Uhr)

Weg für United bei James frei? (11.14 Uhr)

Barca schnappt Bayern Portugiesen weg (09.54 Uhr)

+++ 15.02 Uhr: Droht dem VfL der Ausverkauf? +++

Dem VfL Wolfsburg könnte nach dem bereits feststehenden Wechsel von Julian Draxler zu Paris St. Germain ein Ausverkauf drohen.

Wolfsburgs Trainer Valerien Ismael kündigte bereits vor zwei Wochen bei SPORT1 an, dass bereits "personelle Entscheidungen getroffen" wurden und es klar sei, dass man sich "um die Zukunft kümmere."

Und auch Mario Gomez forderte laut Bild: "Wir müssen im Winter klar sagen, wer noch Bock hat."

Ein Kandidat für einen vorzeitigen Abgang im Winter könnte Mittelfeldspieler Luiz Gustavo sein, dem Ismael neulich eine handfeste Formkrise attestierte. Bereits im Sommer buhlte Inter Mailand heftig um den Brasilianer, im Winter könnten die Italiener jetzt einen neuen Anlauf starten.

Und mit Ricardo Rodriguez könnte ein weiterer Leistungsträger bald das Weite suchen. Laut verschiedenen Medienberichten buhlt Paris St. Germain nach der Draxler-Verpflichtung auch um den Linksverteidiger des VfL.

Aber auch Inter macht sich laut Fabrizio Romano von Calciomercato.com Hoffnung auf eine Verpflichtung des Schweizer Nationalspielers.

+++ 14.20 Uhr: Coutinho im Visier von Barca? +++

Der FC Barcelona könnte demnächst einen Anlauf auf Liverpools brasilianischen Star Philippe Coutinho nehmen. Das zumindest behauptet der ehemalige Weltfußballer und Barca-Legende Ronaldinho.

"Er war einer der herausragenden Spieler der Saison in Europa", sagte der 36-Jährige, der zuletzt bei Fluminense in Rio de Janeiro aktiv war, laut Sun. "Und ich weiß, dass er in Barcelona sehr bewundert wird."

Philippe Coutinho weckt in Spanien Begehrlichkeiten © Getty Images

Der 24-Jährige ist in dieser Saison unter Liverpools Trainer Jürgen Klopp einer der Schlüsselspieler der Reds. "Liverpool wird ihn behalten wollen", sagte daher auch Ronaldinho, "denn sie haben das Team um ihn herum gebildet. Aber wenn du auf diesem Niveau spielst, gibt es immer Interesse."

Coutinho laboriert aktuell noch an einer Knöchelverletzung, soll rechtzeitig zum Duell mit Stoke City (Di., ab 18.15 Uhr im LIVETICKER) einen Tag nach dem berühmten "Boxing Day" in England aber wieder fit werden.

"Ich hoffe, dass er, wenn er von seiner Verletzung zurückkommt, wieder die Form zeigen wird, die er die ganze Saison bei Liverpool gezeigt hat", wünschte Ronaldinho seinem Landsmann nur das Beste.

Ein Transfer bereits im Winter erscheint jedoch unrealistisch, es sei denn, die Katalanen würden eine schwindelerregend hohe Summe bieten. Denn Jürgen Klopp wird versuchen, seinen Mittelfeld-Star mit allen Mitteln zu halten.

+++ 12.36 Uhr: HSV-Wechsel? Stöger freut sich für Mavraj +++

Beim Wechsel von Kölns Mergim Mavraj zum Hamburger SV sollen nur noch letzte Details zu klären sein, sein Noch-Trainer Peter Stöger ist trotz des herben Verlustes für den FC stolz.

"Mergim hat nach einer wirklich beschissenen Verletzung eine unglaubliche Entwicklung genommen und ist ein Fixposten geworden", sagte der Österreicher dem Kölner Express. "Er hat jetzt eine Anfrage auf dem Tisch, über die ich mich wahnsinnig für ihn freue, denn noch vor einem Jahr hat kein Mensch nach ihm geschrien."

Teamkollege Dominic Maroh zeigte sich überrascht vom Abschied Mvrajs. "Wir haben es zwischen Tür und Angel erfahren, Mergim hat da nicht viel drüber geredet", sagte ;Maroh: "Er hat sich im dritten Jahr etabliert. Das letzte Jahr lief gut für ihn. Jetzt hat er die Entscheidung getroffen, zu wechseln. Ich wünsche ihm alles Gute und wir werden versuchen, das aufzufangen."

Laut Bild hat der 30 Jahre alte Innenverteidiger den Medizincheck beim HSV bereits bestanden, die Unterschrift unter den bis 2019 datierten Vertrag soll erst nach Weihnachten erfolgen.

In Sachen Ablösesumme scheint man sich zumindest geeinigt zu haben: Die Hanseaten überweisen übereinstimmenden Medienberichten zufolge 1,8 Millionen Euro für die Dienste des Albaners an den FC.

+++ 11.14 Uhr: Weg für United bei James frei? +++

Die Chancen von Manchester United auf eine Verpflichtung von James Rodriguez sind offenbar gestiegen. Dem FC Chelsea seien die von Real Madrid angeblich geforderten 70 Millionen Euro zu teuer, daher hätten sich die Blues aus dem Rennen verabschiedet, berichtet die Sun.

Damit hätte United einen finanzkräftigen Konkurrenten weniger und darf sich Hoffnungen machen, den Kolumbianer im Januar auf die Insel zu locken.

WM-Star Rodriguez hatte nach dem Sieg bei der Klub-WM Spekulationen um einen Abschied aus Madrid genährt und erklärt: "Ich kann nicht versprechen, dass ich bei Real Madrid bleibe. Ich habe Angebote und sieben Tage Zeit, um darüber nachzudenken."

Bei Real kam er diese Saison nur in acht Ligaspielen zum Einsatz (ein Tor, zwei Vorlagen) und steht seit seinem Wechsel zu den "Königlichen" klar im Schatten der Superstars Cristiano Ronaldo und Gareth Bale. Rodriguez' Vertrag läuft noch bis 2020, Real hatte bei seinem Wechsel vom AS Monaco 2014 eine Ablöse von 75 Millionen gezahlt.

+++ 09.54 Uhr: Barca schnappt Bayern offenbar Abwehr-Juwel weg +++

Der FC Barcelona hat offenbar für den Sommer bereits die Verpflichtung eines Abwehr-Talents aus Portugal eingetütet. Wie die spanische Sport berichtet, wechselt Rechtsverteidiger Joao Cancelo vom FC Valencia zu den Katalanen.

Barca und Cancelo hätten sich bereits auf einen Fünf-Jahresvertrag geeinigt, offiziell gemacht werden soll die Verpflichtung aber erst nach Saisonende. Der FC Bayern München und der FC Chelsea waren ebenfalls als Interessenten gehandelt worden.

Einzig die Ablöse zwischen den Klubs müsse noch verhandelt werden. Der 22-jährige Nationalspieler Portugals hat bei Valencia noch einen Vertrag bis 2021, Barca ist dem Vernehmen nach aber fest entschlossen, ihn zu holen und durchaus bereit, eine Ablöse im Bereich der von Valencia geforderten 30 Millionen zu investieren.

+++ 07.20 Uhr: Chelsea nimmt Hart ins Visier +++

Der FC Chelsea macht sich offenbar schon auf die Suche nach einem Nachfolger für Thibaut Courtois und nimmt dabei offenbar einen alten Bekannten ins Visier: Englands Nationalkeeper Joe Hart.

Courtois könnte im Sommer zu Real Madrid wechseln - für diesem Fall soll Hart dann ganz oben auf der Liste der potenziellen Nachfolger bei den Blues stehen, berichtet der Sunday Express.

Der Keeper war vom neuen ManCity-Trainer Pep Guardiola aussortiert und an den FC Turin verliehen worden. Nachdem die Citizens mit Claudio Bravo bereits Ersatz verpflichtet haben, stünde einem Verkauf von Hart eigentlich nichts im Wege - allerdings ist fraglich, ob man Hart ausgerechnet an Konkurrent Chelsea abgeben würde.

Courtois Abschied von Chelsea droht, weil Real Madrid nach der Reduzierung der Transfers wieder einkaufen darf und nach Angaben der Marca auch schon Kontakt zum 24-Jährigen aufgenommen haben soll - offenbar mit positivem Feedback.

Courtois soll bei einigen Freunden und Chelsea-Mitspielern schon angedeutet haben, eventuell in die spanische Hauptstadt zurückkehren zu wollen. Courtois hatte von 2011 bis 2014 schon in Madrid gespielt - damals für Reals Stadtrivalen Atletico.

Samstag, 24. Dezember:

+++ 14.34 Uhr: Werder sortiert aus +++

Tabula rasa bei Werder Bremen: Thanos Petsos steht bei den Norddeutschen vor dem Aus. Das berichtet die Syker Kreiszeitung. Der Klub soll dem Griechen mitgeteilt haben, nicht mehr mit ihm zu planen.

Offensichtlich wird der 25-Jährige nicht einmal mehr mit ins Trainingslager nach Andalusien reisen. Coach Alexander Nouri will nur 25 Feldspieler mitnehmen, Petsos soll nicht dazugehören. "Wir haben mit allen Spielern ganz offen gesprochen. Jetzt liegt die Entscheidung auch bei ihnen, welche Perspektive sie für sich sehen. Wir haben uns sportlich ganz klar geäußert", wird Nouri zitiert.

In den vergangenen vier Partien stand Petsos nicht einmal mehr im Kader - trotz des Fehlens der Konkurrenten Zlatko Junuzovic oder Clemens Fritz.

Womöglich hat sich der Mittelfeldspieler zuletzt auch angesichts kritischer Aussagen über sein Pendeln zwischen Startelf und Tribüne disqualifiziert: "Du weißt hier nicht, wo du dran bist."

+++ 13.11 Uhr: Kroos schon einig mit United +++

Überraschendes Geständnis von David Moyes: Wie der frühere Trainer von Manchester United und heutige Lenker des AFC Sunderland im Interview mit dem Telegraph erklärte, war Toni Kroos‘ Wechsel zum englischen Rekordmeister quasi schon unter Dach und Fach.

"Toni Kroos hatte zugestimmt, zu uns zu kommen", verriet der 53-Jährige - und ergänzte: "Ich war mit Toni persönlich und mit seinem Berater einig."

Doch am Ende entschied sich der Weltmeister 2013 dann doch dazu, dem FC Bayern München und dem dort gerade erst inthronisierte Trainer Pep Guardiola treu zu bleiben.

Ironie des Schicksals: Ein Jahr später wechselte Kroos dann aber trotzdem – und zwar zu Real Madrid.

Den Kürzeren zog Moyes übrigens auch im Tauziehen um Gareth Bale. "Ich habe es einfach gespürt, dass Gareth zu United gehört, habe bis zur letzten Minute gekämpft. Wir gaben damals sogar ein größeres Angebot als Real Madrid ab", sagte der Schotte weiter.

Doch der Ex-Tottenham-Stars sagte ab: "Gareth hatte sich es in den Kopf gesetzt, zu Real Madrid zu gehen", so Moyes, der 2013 die Nachfolge von Trainer-Legende Sir Alex Ferguson angetreten hatte, nach zehn Monaten im April 2014 aber schon wieder entlassen wurde.

+++ 12.01 Uhr: UPDATE: Draxler-Wechsel zu PSG offiziell +++

Der Wechsel von Nationalspieler Julian Draxler vom VfL Wolfsburg zum französischen Meister Paris St. Germain ist perfekt. Das bestätigte der Bundesligist am Samstag.

Demnach erhält Draxler "vorbehaltlich der sportmedizinischen Untersuchung" in Paris einen Viereinhalbjahresvertrag.

Über die Modalitäten vereinbarten die beiden Vereine Stillschweigen. Die Ablösesumme für den 23-Jährigen soll bei rund 45 Millionen Euro liegen. Draxler hatte erst im August vergangenen Jahres in Wolfsburg einen Vertrag bis 2020 unterschrieben.

"Wir haben mit Julian Draxler und seinem Management sowie mit Paris St. Germain in den letzten Tagen intensive und konstruktive Gespräche geführt und am Ende ein für alle Seiten sehr gutes Ergebnis erzielt. Wir freuen uns, dass uns dies so schnell gelungen ist, und wünschen Julian in Paris privat wie sportlich alles Gute“, sagte Olaf Rebbe, Leiter Sport beim VfL Wolfsburg.

+++ 11.20 Uhr: Niederlechner bleibt +++

Es soll alles noch viel länger gehen: Wie die Bild schreibt, gedenkt der SC Freiburg die vereinbarte Kaufoption bei Florian Niederlechner zu ziehen. Der noch bis Saisonende vom FSV Mainz 05 ausgeliehene Stürmer hat in der laufenden Saison in 18 Partien bereits sechsmal genetzt.

Bei einer Festverpflichtung sollen offenbar 1,5 Millionen Euro Ablöse fließen.

+++ 10.03 Uhr: China lockt Rooney mit abartigem Gehalt +++

Nun lockt ein Mega-Salär: Chinas Super League ködert Wayne Rooney einem Bericht des Mirror zufolge mit einem Irrsinnsgehalt von 822.000 Euro - und zwar wöchentlich.

Konkret: CSL clubs Guangzhou Evergrande Taobao, der reichste Klubs in Fernost, sowie Beijing Guoan intensivieren ihre Bemühungen um Englands Kapitän, der bei Manchester United unter Jose Mourinho nicht mehr gesetzt ist

Rooney, der dem Vernehmen nach knapp zwölf Millionen Euro Ablöse kosten würde und beim Klub von Bastian Schweinsteiger derzeit bereits 352.000 Euro wöchentlich verdient, düfte einem Wechsel indes wohl kaum zum Winter zustimmen.

Hintergrund: Rooney will unbedingt den seit 43 Jahren bestehenden Tore-Rekord von Sir Bobby Charlton (249) brechen, steht nur mit einem Treffer schlechter da

+++ 9.30 Uhr: Süles Backup auf die Insel?

Die TSG Hoffenheim weckt auch abseits des Kontinents einmal mehr Begehrlichkeiten. Wie der Mirror berichtet, haben sowohl West Bromwich Albion als auch der FC Southampton ein Auge auf Fabian Schär geworfen. Der 25-Jährige soll den Angaben zufolge schon im Winter auf die Insel wechseln.

Schär, immerhin Schweizer Nationalspieler und EM-Fahrer, dürfte einem Transfer womöglich auch nicht abgeneigt sein: In den Planungen von 1899-Coach Julian Nagelsmann spielt der Backup von Niklas Süle, der wiederum vom FC Bayern heftig umworben wird, aktuell keine Rolle spielt.

In den vergangenen vier Partien stand der Innenverteidiger nicht im Kader der TSG, in dieser Saison stehen gerade mal vier Bundesliga-Einsätze zu Buche.

Freitag, 23. Dezember:

+++ 22.10 Uhr: Mavraj-Deal hakt noch +++

Der sich anbahnende Wechsel von Mergim Mavraj zum Hamburger SV verzögert sich.

Laut Bild sind noch letzte Details zu klären. Demnach habe der 30 Jahre alte Innenverteidiger vom 1. FC Köln aber den Medizincheck bereits bestanden. Die Unterschrift unter den bis 2019 datierten Vertrag soll erst nach Weihnachten erfolgen.

In Sachen Ablösesumme scheint man sich zumindest geeinigt zu haben: Die Hanseaten überweisen übereinstimmenden Medienberichten zufolge 1,8 Millionen Euro für die Dienste des Albaners an den FC.

+++ 21.25 Uhr: Freiburg zieht Option bei Knipser +++

Vor knapp einem Jahr wechselte Florian Niederlechner von Mainz 05 zum SC Freiburg - zunächst auf Leihbasis. Aber der Vertrag des 26-Jährigen könnte schon bald in ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis umgewandelt werden.

Wie die Bild berichtet, sollen die Breisgauer bereit sein die Kaufoption in Höhe von 1,5 Millionen Euro zu ziehen. Niederlechner ist mit fünf Saisontoren zusammen mit Nils Petersen und Maximilian Philipp der erfolgreichste Torjäger beim SC.

+++ 21 Uhr: Allardyce sagt Palace zu +++

"Big Sam" ist zurück im Geschäft: Der kurzzeitige englische Nationaltrainer wird neuer Trainer bei Crystal Palace.

Der 62-Jährige folgt bei den Londonern auf den erst am Donnerstag entlassenen Alan Pardew und unterschrieb einen Vertrag bis 2019. Sein Debüt wird er bereits am Boxing Day gegen den FC Watford feiern.

Allardyce wurde im September nach nur 67 Tagen im Amt als Coach der Three Lions entlassen, nachdem er im August bei einem Gespräch mit Reportern der englischen Zeitung Telegraph, die sich als Investoren ausgegeben und ihm Aussagen zu fragwürdigen Transferpraktiken in der englischen Premier League entlockt hatten, gefilmt worden.

+++ 17.37 Uhr: Draxler-Transfer wohl perfekt +++

Der Wechsel von Nationalspieler Julian Draxler vom Bundesligisten VfL Wolfsburg zum französischen Meister Paris St. Germain ist wohl perfekt. Laut Bild erzielten beide Klubs am Freitagmittag Einigkeit über einen Transfer.

Die Wolfsburger bestätigten den Wechsel auf Anfrage zunächst nicht. "Sobald es perfekt ist, werden wir es vermelden. Dies kann auch heute noch der Fall sein", sagte Sprecherin Barbara Ertel-Leicht.

Die Ablösesumme für den 23-Jährigen soll bei rund 40 Millionen Euro liegen. Draxler hatte erst im August vergangenen Jahres in Wolfsburg einen Vertrag bis 2020 unterschrieben.

+++ 15.51 Uhr: Badstuber zum HSV? +++

Der Transfer von Kölns Mergim Mavraj ist so gut wie fix, doch der Hamburger SV will seine wacklige Defensive mit einem weiteren Innenverteidiger verstärken.

Als Kandidat kommt offenbar auch Holger Badstuber infrage. Das berichtet die Bild. Demnach stehen die Hanseaten aber noch nicht in Kontakt mit dem Eigengewächs des FC Bayern.

Zuletzt gab es immer wieder Spekulationen um einen Abgang von Badstuber. Ganz abwegig ist der Gedanke also nicht, zumal sich mit der bevorstehenden Verpflichtung von Niklas Süle von der TSG Hoffenheim seine Einsatzchancen weiter verringern würden.

Beim 3:0 gegen RB Leipzig stand er bereits zum sechsten Mal in diesem Jahr aus sportlichen Gründen nicht im Kader und heizte die Gerüchte um seine Zukunft anschließend mit einem Tweet zusätzlich an.

Badstuber postete ein Selfie von sich mit der Südkurve der Allianz Arena im Hintergrund - und schrieb groß "DANKE" dazu.

War das nur ein Dankeschön für die generelle Unterstützung für das Team vor der Winterpause und für sich selbst in schwierigen Zeiten? Oder war es ein letztes Foto vor den Heimfans, bevor Badstuber im Winter den Verein verlässt?

In der Liga hat der 27-Jährige in dieser Saison nur einen Kurzeinsatz über 28 Minuten absolviert, dazu kommen seine neun Minuten beim Comeback gegen Augsburg im DFB-Pokal und ein Spiel über die volle Distanz gegen Rostov in der Champions League.

+++ 14.39 Uhr: Real macht bei Courtois ernst +++

Wegen der Reduzierung seiner Transfersperre darf Champions-League-Sieger Real Madrid im Sommer wieder auf Shoppingtour gehen. Ganz oben auf der To-do-Liste der Königlichen steht offenbar die Verpflichtung eines neuen Torhüters.

Als Wunschkandidat gilt der Belgier Thibaut Courtois vom FC Chelsea. Real hat nach Angaben der spanischen Sportzeitung Marca sogar schon Kontakt zum 24-Jährigen aufgenommen - und positives Feedback erhalten. Courtois soll bei einigen Freunden und Chelsea-Mitspielern schon angedeutet haben, eventuell in die spanische Hauptstadt zurückkehren zu wollen.

Verlässt Thibaut Courtois London für Madrid? © Getty Images

Courtois hatte von 2011 bis 2014 schon in Madrid gespielt - damals für Reals Stadtrivalen Atletico.

+++ 14.13 Uhr: Mavraj zum Medizincheck in Hamburg +++

Der erste Transfer der Ära Heribert Bruchhagen beim Hamburger SV rückt immer näher.

Nach Informationen der Hamburger Morgenpost weilt Verteidiger Mergim Mavraj vom 1. FC Köln bereits in Hamburg, um dort seinen Medizincheck zu absolvieren. Noch sollen aber einige Transfer-Details offen sein.

In Sachen Ablösesumme scheint man sich zumindest geeinigt zu haben: Die Hanseaten überwiesen übereinstimmenden Medienberichten zufolge 1,8 Millionen Euro für die Dienste des Albaners an den FC.

+++ 14.11 Uhr: PSG-Flop schafft Platz für Draxler +++

Der spanische Offensiv-Allrounder Jese Rodriguez steht nach nur vier Monaten bei Paris St. Germain schon wieder vor dem Absprung.

Der 25-Millionen-Neuzugang von Real Madrid hat Anpassungsschwierigkeiten in Frankreich und spielt im Starensemble von Unai Emery keine Rolle.

Jese Rodriguez steht bei PSG auf dem Abstellgleis © Getty Images

Wie der Radiosender Cadena SER berichtet, wechselt Rodriguez im Januar auf Leihbasis zu seinem Heimatverein UD Las Palmas.

Damit würde der vielseitige Angreifer künftig an der Seite von Ex-Bundesliga-Profi Kevin-Prince Boateng stürmen - und Platz für Noch-Wolfsburger Julian Draxler schaffen.

+++ 13.43 Uhr: Bundesligisten jagen Wimmer +++

Kevin Wimmer ist nicht zufrieden. Der Innenverteidiger spielt bei Tottenham Hotspur hinter Toby Alderweireld, Jan Vertonghen und Eric Dier nur die vierte Geige.

Ein Wechsel des früheren Kölner Profis im Winter wird immer wahrscheinlicher. Laut London Evening Standard ist der österreichische Nationalspieler vor allem in der Bundesliga begehrt.

Die Zeitung nennt Borussia Dortmund und den VfL Wolfsburg als potentielle Abnehmer, nach Angaben der Sport Bild zeigt zudem Borussia Mönchengladbach Interesse an dem 24-Jährigen.

Dortmund hat zwar schon Leverkusens Ömer Toprak für die nächste Saison an der Angel, will seine Defensive aufgrund des bevorstehenden Abgangs von Neven Subotic und der Leistungsschwankungen von Neuzugang Marc Bartra aber offenbar weiter verstärken.

Wimmers Vertrag bei den Spurs läuft noch bis 2021.

+++ 13.18 Uhr: Bayern an Neapel-Verteidiger dran +++

Trotz der bevorstehenden Verpflichtungen von Niklas Süle und Sebastian Rudy sondiert der FC Bayern weiter den Markt.

Als weitere mögliche Verstärkung für die kommende Saison kommt offenbar Faouzi Ghoulam vom SSC Neapel infrage. Wie Eurosport berichtet, beobachten die Münchner den 25-jährigen Algerier, der vorrangig auf der linken Abwehrseite einsetzbar ist, aber auch offensiver im linken Mittelfeld spielen kann.

Was einen Transfer nicht unwahrscheinlich erscheinen lässt: Ghoulams Vertrag bei Neapel läuft nur noch bis 2018. Der italienische Vizemeister hat Stand jetzt also nur noch im Sommer die Möglichkeit, den in Frankreich geborenen Defensivmann gewinnbringend abzugeben.

Mit Real und Atletico Madrid sowie dem FC Chelsea sind laut Eurosport drei weitere Spitzenklubs an Ghoulam interessiert. Bayern-Coach Carlo Ancelotti soll den Linksfuß schon zu seiner Zeit bei Real ins Visier genommen haben.

+++ 11.40 Uhr: Ingolstadt sucht Verteidiger +++

Der abstiegsbedrohte Bundesligist FC Ingolstadt will sich im Winter mit einem weiteren Innenverteidiger verstärken.

Sportdirektor Thomas Linke kündigte im Donaukurier einen Transfer für Januar an, "weil wir auf dieser Position durch den vorhersehbaren Ausfall von Marcel Tisserand eine Sondersituation haben".

Der kongolesische Nationalspieler Tisserand (23) wird wegen seiner voraussichtlichen Teilnahme am Afrika Cup (14. Januar bis 5. Februar) in Gabun für bis zu drei Ligaspiele ausfallen. Linke sucht deshalb "eine Verstärkung, die uns sofort weiterhilft".

Weitere Transfers seien nicht geplant. "Eine Ausnahme könnten wir eventuell für einen Perspektivspieler machen", sagte Linke.

Ansonsten sei der Kader des Tabellen-Vorletzten "intakt, sodass wir von uns aus niemanden abgeben wollen", ergänzte Linke. Den vom Zweitligisten 1860 München umworbenen Defensivspieler Roger wolle der FCI "liebend gerne behalten". Linke stellte dem 31-Jährigen für Januar eine Verlängerung seines zum Saisonende auslaufenden Vertrages in Aussicht.

+++ 9.38 Uhr: Fix! Oscar für irre Summe nach China +++

Der nächste namhafte Profi folgt dem Lockruf des großen Geldes aus Fernost: Der brasilianische Nationalspieler Oscar wechselt im Januar vom FC Chelsea zum chinesischen Klub Shanghai SIPG.

Dies bestätigten die Klubs am Freitag. Der 25-jährige Oscar soll in Schanghai 417.000 Euro nach Steuern pro Woche kassieren. Als Ablöse sind 71,5 Millionen Euro im Gespräch.

Für Chelsea wäre diese Summe Klubrekord, zudem wäre der Offensivspieler der teuerste Wintertransfer überhaupt. Chelsea selbst hielt die alte Rekordmarke mit dem Transfer von Fernando Torres im Jahr 2011 für 58,5 Millionen Euro vom FC Liverpool.

In Schanghai wird Oscar, der bei Chelsea noch bis 2019 unter Vertrag stand, an der Seite seines Landsmannes Hulk (30) auf Torejagd gehen. Den Stürmer hatte der Klub im vergangenen Sommer für rund 56 Millionen Euro von Zenit St. Petersburg verpflichtet.

+++ 9.07 Uhr: Juventus will Draxler nicht +++

Juventus Turin hat einer möglichen Verpflichtung von Nationalspieler Julian Draxler einen Riegel vorgeschoben.

Im Gespräch mit der Gazzetta dello Sport dementierte Geschäftsführer Giuseppe Marotta die sich hartnäckig haltenden Gerüchte, wonach die Alte Dame versuchen könnte, Draxler im Januar vom VfL Wolfsburg loszueisen.

"Das stimmt nicht. Es ist unmöglich, dass Draxler für Juve spielen wird", sagte Marotta. Der Grund für die Haltung der Italiener ist nicht etwa die angebliche Einigung Draxlers mit Paris Saint-Germain, sondern dessen Korb für den Serie-A-Meister im Sommer 2015.

Juve-Boss Giuseppe Marotta will Julian Draxler nicht © Getty Images

"Seine Absage hat uns sehr gestört. Wer uns einmal absagt, der wird nicht mehr ein Teil unserer Pläne sein. Dann sehen wir uns eben woanders um", gab Marotta zu verstehen.

Draxler hatte Turin vor eineinhalb Jahren grünes Licht für einen Wechsel gegeben, ehe das Angebot aus Wolfsburg kam.

Juve-Boss Marotta ließ schon damals kein gutes Haar an dem ehemaligen Schalker: "Er war bereit, zu uns zu kommen, doch dann änderte er seine Meinung und bevorzugte es, mehr Geld in Deutschland zu verdienen."

+++ 8.29 Uhr: Muss Mascarell Frankfurt verlassen? +++

Omar Mascarell zählt zu den größten Entdeckungen der Bundesliga-Hinrunde.

Der spanische Mittelfeldmann hat Eintracht Frankfurt mit starken Leistungen zu einem beachtlichen vierten Tabellenplatz verholfen.

Champions-League-Sieger Real Madrid sind die Auftritte seines ehemaligen Jugendspielers offenbar nicht entgangen.

Omar Mascarell ist im Team von Niko Kovac unverzichtbar © Getty Images

Denn: Wie die spanische Tageszeitung AS berichtet, denken die Königlichen darüber nach, im Sommer die noch bestehende Rückkaufoption für den 23-Jährigen in Höhe von vier Millionen Euro zu ziehen.

Real würde Mascarell demnach allerdings nicht behalten, sondern gewinnbringend weiterverkaufen. Mehrere Top-Klubs sollen bereits ein Auge auf ihn geworfen haben.

Im November war bereits ein Real-Scout in Frankfurt, um Mascarell sowie das ausgeliehene Abwehr-Juwel Jesus Vallejo zu beobachten. Dass Letzterer Frankfurt nach Saisonende verlässt und im Profi-Team der Madrilenen anheuert, gilt fast schon als beschlossen.

+++ 6.56 Uhr: Neue Details im Süle-Poker +++

Neue Details im Transfer-Poker um Niklas Süle.

Der vom FC Bayern umworbene Hoffenheim-Verteidiger hat nach Informationen der Bild eine eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag verankert. Demzufolge kann der 21-Jährige die Kraichgauer im Sommer für 20 Millionen Euro verlassen.

Erst am Donnerstag hatte Bayern-Präsident Uli Hoeneß am Süle-Transfer gezweifelt. Dem kicker sagte Hoeneß: "Die Ablöse könnte die Sache stark gefährden."

Zwar sind auch der FC Chelsea, AC Mailand, Inter Mailand und Paris Saint-Germain hinter Süle her, doch der Nationalspieler soll sich mit Bayern bereits auf einen Fünfjahres-Vertrag geeinigt haben.