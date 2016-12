Nach seinen starken Leistungen mit Sensations-Spitzenreiter RB Leipzig rückt Timo Werner mehr in den Fokus der Top-Teams. Italienische Medien berichten nun über ein starkes Interesse von Lazio Rom.

Demnach soll Werner "der neue Klose" bei den Biancocelesti werden. Doch auch der FC Bayern sei am Senkrechtstarter interessiert.

Verständlicherweise ist Werner aber derzeit mit der Situation in Leipzig überaus zufrieden. "Jeder Spieler würde sich nirgendwo anders so wohl fühlen wie hier", erklärt er in der Mitteldeutschen Zeitung:"Die Leute wären blöd, hier wegzugehen und das gute Gebilde, das wir uns aufgebaut haben, zu verlassen."