Nationalspieler Mesut Özil hat die in den vergangenen Tagen größer gewordenen Spekulationen um eine mögliche Rückkehr zu seinem Ex-Klub Real Madrid angeheizt.

"Ich fühle mich in London sehr wohl, aber im Fußball weiß man nie. Wir werden sehen, was in der Zukunft geschieht", sagte der Mittelfeld-Star des FC Arsenal in einem Interview mit der spanischen Sportzeitung Marca.

Video Özil schließt Rückkehr nicht aus

Vor seinem 47 Millionen Euro schweren Wechsel zu Arsenal im Sommer 2013 hatte Özil drei Jahre lang für die Königlichen gespielt und war unter anderem spanischer Meister geworden.

Der frühere Schalker und Bremer galt beim Champions-League-Sieger als großer Publikumsliebling. "Ich habe noch immer Freunde dort. Die Real-Fans sind sehr loyal und liebevoll mir gegenüber. Viele schicken mir Nachrichten und bitten darum, dass ich zurückkehre. Von daher habe ich nur gute Erinnerungen", berichtete Özil.

Mesut Özil wechselte nach der WM 2010 von Werder Bremen zu Real Madrid © Getty Images

Und weiter: "Wenn ich die Spiele von Real Madrid sehe, will ich, dass sie gewinnen - vor allem in der Champions League. Und wenn sie verlieren, bin ich auch etwas traurig."

Wenngleich Özil nicht abgeneigt von einer Rückkehr ins Estadio Santiago Bernabeu zu sein scheint, weiß er auch, was er an Arsenal hat: "Ich bin sehr glücklich, bei einem solch großen Klub zu spielen, der unglaubliche Fans hat, die mich ebenfalls sehr unterstützen."

Bei den Gunners hat der 28-Jährige noch einen Vertrag bis 2018. Die Verhandlungen über eine Verlängerung ziehen sich allerdings schon seit Monaten hin.