Bleibt Valerien Ismael auch nach der Winterpause Cheftrainer des VfL Wolfsburg? Dem Vernehmen nach muss der Franzose in den beiden letzten Spielen des Jahres gegen Frankfurt und in Gladbach punkten, um in Wolfsburg eine Chance auf Weiterbeschäftigung zu haben. Sollte dies nicht passieren, stünde laut Wolfsburger Nachrichten der Favorit auf seine Nachfolge schon fest.

Das Blatt schreibt, dass David Wagner, derzeit als Coach beim englischen Zweitligisten Huddersfield Town unter Vertrag, der Topkandidat der Wölfe sei. Der 45-Jährige war bis 2015 Jugendtrainer bei Borussia Dortmund - und ist Trauzeuge von Jürgen Klopp.

Mit Wagner an der Linie liegt Huddersfield derzeit auf Platz 4 und gehört zu den Überraschungsteams der Liga.