Sportlich läuft es bei der TSG Hoffenheim in dieser Saison sehr gut, die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann steht nach zwölf Spielen auf dem sechsten Platz. Allerdings locken die Leistungen der TSG-Profis auch namhafte Klubs an, die auf der Suche nach neuen Spielern sind.

Der AC Mailand schickt angeblich Sportdirektor Massimiliano Mirabelli nach Sinsheim, um sich am Samstag die Partie gegen den 1. FC Köln anzuschauen. Der Milan-Abgesandte hatte sich bereits Mitte November nach dem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft in Italien mit Sebastian Rudys Vater und Berater Christian Nerlinger getroffen - und hält weiter Ausschau nach Verstärkungen aus dem Kraichgau.

Ob Milan bei Niklas Süle eine Chance hat, darf zumindest bezweifelt werden. Der Innenverteidiger steht auch bei momentan deutlich stärkeren Vereinen auf dem Zettel. Der FC Chelsea soll im im Sommer 30 Millionen für Süle, der mit dem DFB-Team in Rio de Janeiro Olympisches Silber gewann, geboten haben. Laut Informationen von ESPN wollen die Blues im Januar einen neuen Versuch starten, um den Innenverteidiger der TSG Hoffenheim in die Premier League zu locken. Auch der FC Bayern scheint an Süle interessiert zu sein.

Rechtsverteidiger Jeremy Toljan, der mit Süle im Olympia-Team spielte, steht bei Bundesliga-Tabellenführer RB Leipzig auf der Wunschliste. Toljan würde bei RB auf seine Olympia-Mitstreiter Davie Selke und Lukas Klostermann treffen. Der Linksverteidiger laboriert momentan noch an einem Kreuzbandriss. Auch Toljans Teamkollege Nadiem Amiri soll auf dem Zettel der Leipziger stehen.