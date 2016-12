Manchester Uniteds Trainer Jose Mourinho hat sich auf der Pressekonferenz nach dem 3:1-Sieg gegen Sunderland zur Zukunft von Superstar Zlatan Ibrahimovic geäußert – und dessen Verbleib über die Saison hinaus in Aussicht gestellt.

"Er ist für mehr bereit in der nächsten Saison", sagte der 53-Jährige: "Er wird wieder hier sein." Ibrahimovics Vertrag bei ManUnited läuft am Ende der Saison aus, es besteht jedoch die Option, den Vertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern.

Trotzdem hatte es zuletzt in den Medien immer wieder Spekulationen über einen Abschied von Ibrahimovic gegeben.

Ibrahimovic "ein stolzer Mann"

Durch den Erfolg des schwedischen Stürmers in England fühlt sich der exzentrische Trainer bestätigt. "Ich bin nicht überrascht", so Mourinho: "Als wir ihn kontaktiert haben und er zugesagt hat, war ich sicher, dass er die Liga nicht ohne Beweis verlässt, sich bei Manchester United durchgesetzt zu haben."

Ibrahimovic sei "ein sehr intelligenter und stolzer Mann. Er kam zu Manchester United – einem Klub mit hohen Ambitionen - in die Premier League, weil er wusste, dass er es kann", lobte Mourinho "Ibra", der in dieser Saison bereits zwölf Mal in der Liga erfolgreich war.

Manchesters Fans können sich wohl also auf eine weitere Saison des Superstars im United-Dress freuen.