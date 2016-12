Bastian Schweinsteiger stand bei Manchester United schon auf dem Abstellgleis, ein Winter-Wechsel des Weltmeisters galt nur noch als Formsache.

Nun bahnt sich eine überraschende Kehrtwende an: Der Mittelfeldregisseur darf sich laut Jose Mourinho doch noch ernsthafte Hoffnungen auf eine Zukunft im Team des englischen Rekordmeisters machen.

"Ich denke, er bleibt", wird Uniteds Teammanager auf der Klub-Website zitiert. Schweinsteiger zählte beim 2:1-Sieg der Red Devils bei Crystal Palace sogar wieder zum Kader, saß aber 90 Minuten auf der Bank.

"Die Anzahl der Spieler ist nicht so groß, selbst Schweinsteiger ist zurück im Team. Das war genau die Absicht, weil er nun eine weitere Option für uns ist", erklärte Mourinho. Er sei insgesamt "zufrieden" mit seinem Kader. "Auch mit denen, die momentan nicht viele Chancen bekommen", sagte der Portugiese.

Steine in den Weg legen will "The Special One" dem 32 Jahre alten Schweinsteiger allerdings nicht, sollte dieser ein gutes Angebot erhalten und selbst wechseln wollen: "Wenn ein Spieler an meine Tür klopft und mir sagt, dass er einen anderen Plan für seine Zukunft hat, werde ich ihn niemals aufhalten. Vorausgesetzt, die Konditionen für den Klub stimmen."

Schweinsteiger hatte bereits Ende November beim 4:1-Sieg gegen West Ham United im englischen Ligapokal sein Comeback für ManUnited gefeiert.