Die Gerüchte um einen Wechsel von Martin Odegaard von Real Madrid zu Stade Rennes erhalten neue Nahrung. Das norwegische Supertalent wurde laut Marca am Sonntag beim Spiel zwischen Rennes und St. Etienne gesichtet. Odegaard verfolgte die Partie an der Seite seines Vaters.

Bereits im Sommer hatte es Spekulationen um eine Leihe Odegaards nach Rennes gegeben, der Wechsel scheiterte angeblich nur daran, dass eine Regel Leihen von U18-Spielern zwischen Klubs aus verschiedenen Ländern untersagt.

Am 17. Dezember wird Odegaard allerdings 18 Jahre alt, der Leihe stünde aus diesen Gesichtspunkten also nichts mehr im Wege. Bei Rennes könnte Odegaard erstklassige Erfahrungen in der französischen Ligue 1 sammeln. Bei Real kommt er beinahe ausschließlich im B-Team zum Einsatz; in der vierten Copa-Runde gegen Drittliga-Spitzenreiter Cultural Leonesa durfte Odegaard allerdings bei den Profis von Beginn an ran.