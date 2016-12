Trotz einer Hinrunde zum Vergessen ist Julian Draxler heiß begehrt.

Zahlreiche Top-Klubs aus Europa beobachten die Situation des beim VfL Wolfsburg in Ungnade gefallenen Nationalspielers.

Mit dem FC Sevilla hat nun offenbar auch ein spanischer Vertreter Interesse am 23-Jährigen angemeldet. Das berichten die Wolfsburger Nachrichten.

In der Pole Position liegt dem Vernehmen nach aber Paris St. Germain. Französischen Medienberichten zufolge ist der Serienmeister der Ligue 1 schon seit der Europameisterschaft hinter dem Offensiv-Allrounder her. Zugleich soll allerdings auch noch der FC Arsenal seine Finger im Spiel haben - wegen Mesut Özil.

Julian Draxler (l.) und Mesut Özil sind gut befreundet © Instagram/m10_official

Wie RMC Sport berichtet, will sich Özil bei den Gunners-Bossen für eine Verpflichtung Draxlers stark machen. Es wäre nicht das erste Mal, dass der Spielmacher einen DFB-Kollegen in die englische Hauptstadt lotst. Im Sommer hatte er erst den Transfer von Shkodran Mustafi in die Wege geleitet.

"Das finde ich cool", kommentierte Draxlers Berater Roger Wittmann in den Wolfsburger Nachrichten das Gerücht um Özils Bemühungen.

Auf weitere Äußerungen zu der Zukunft seines Klienten verzichtete der Spielervermittler: "Julian hat alles gesagt. Wichtig ist nur unsere Haltung zu dem Thema. Wir werden nichts nach außen transportieren."

Wolfsburg soll mindestens 30 Millionen Euro für Draxler verlangen.