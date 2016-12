Real Madrid hat sich im Poker um Schweden-Juwel Alexander Isak offenbar einen Korb eingefangen.

Wie die Zeitung Expressen berichtet, hat AIK Solna ein Angebot in Höhe von acht Millionen Euro abgelehnt und hofft auf eine höhere Offerte. Der 17-Jährige soll in der vergangenen Woche zu Verhandlungen in Madrid gewesen sein.

Bis zum Jahresende soll die Zukunft des "neuen Ibrahimovic" offenbar geklärt sein. Neben Real haben offenbar auch der FC Bayern, Chelsea und West Ham United Interesse.