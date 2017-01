Überraschender Rückkehrer zum VfL Wolfsburg: Ashkan Dejagah wird ab sofort wieder das Trikot des Fußball-Bundesligisten tragen. Dies bestätigten die Niedersachsen am Montagnachmittag.

Der Vertrag mit dem 30 Jahre alten iranischen Offensivspieler gilt zunächst bis zum Saisonende mit Option zur Verlängerung um ein weiteres Jahr. Eine Ablöse an seinen bisherigen Verein, den katarischen Erstligisten Al-Arabi Sports Club, wird nicht fällig.

"Ich freue mich wahnsinnig, wieder hier in Wolfsburg zu sein, und bin heiß auf die Bundesliga. Der VfL befindet sich momentan in einer schwierigen Situation und ich will helfen, dass wir da schnellstmöglich rauskommen", sagte Dejagah, der die Einigung bereits rund eine Stunde zuvor bei Instagram vermeldet hatte.

Auch VfL-Sportdirektor Olaf Rebbe freut sich auf den alten Bekannten: "Mit Ashkan haben wir jetzt einen erfahrenen Spieler verpflichtet, der für den VfL Wolfsburg brennt und ein absoluter Teamplayer ist."

Schon von 2007 bis 2012 war der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler für die Grün-Weißen aufgelaufen und hatte 2009 den Gewinn der deutschen Meisterschaft gefeiert. Insgesamt bestritt er in diesem Zeitraum 156 Pflichtspiele für den VfL und kam auf 20 Treffer.