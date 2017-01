Der Abschied des kolumbianischen Nationalstürmers Adrian Ramos vom Bundesligisten Borussia Dortmund ist nahezu perfekt.

Der 31-Jährige nahm am Dienstag das Training beim spanischen Erstligisten FC Granada auf, laut Verein "mit Erlaubnis der Borussia".

Transferiert werden soll Ramos allerdings für zehn Millionen Euro zum chinesischen Super-League-Klub Chongqing Lifan, der mit den Spaniern ein Leihgeschäft eingeht. Beide Vereine haben denselben chinesischen Besitzer.

BVB-Trainer Thomas Tuchel bedauert den sportlichen Verlust. "Adrian hat in jeder Transferperiode seinen Wechselwunsch geäußert. Trotzdem hat er in allen seinen Einsätzen gemerkt, welch hohe Wertschätzung er bei der Mannschaft und mir genießt. Es ist sehr schade, ich gebe wahnsinnig ungerne Spieler ab. Wir sind schweren Herzens seinem Wunsch nachgekommen", sagte er zuletzt. Den Medizincheck in Granada hat Ramos bereits bestanden.

Ersatz hat der BVB bereits verpflichtet: Das schwedische Supertalent Alexander Isak kommt von AIK Solna. Der 17-Jährige ist der jüngste Torschütze in der Geschichte der schwedischen Nationalmannschaft.