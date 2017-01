Werden Jürgen Klopp und der FC Liverpool bei ihrer Suche nach einem richtigen Linksverteidiger endlich fündig?

Nach Informationen der Dailymail sollen Scouts der "Reds" den 23 Jahre alten Riza Durmisi von Betis Sevilla beobachtet haben. Der gerade einmal 1,68m große Däne war erst in diesem Sommer von IF Bröndby nach Spanien gewechselt und kam dort zwölf Mal in der Liga zum Einsatz, wobei er ein Tor vorbereitete.

Wird Riza Durmisi (Bild: im Trikot Dänemarks) Klopps neuer Linksverteidiger? © Getty Images

Durmisi hat allerdings eine Ausstiegsklausel in Höhe von umgerechnet knapp 20 Millionen Euro, die sich Liverpool zunutze machen könnte.

Die Position hinten links ist für Liverpool schon länger eine Planstelle. In dieser Saison spielt dort häufig der gelernte Mittelfeldspieler James Milner. Auch wenn Milner diese Rolle meist ordentlich ausfüllt – an einem echten Linksverteidiger kommt Liverpool wohl über kurz oder lang nicht vorbei.

Durmisi könnte Klopps Lösung sein.