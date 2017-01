Eintracht Frankfurt hat sich kurz vor dem Ende der Transferperiode mit Marius Wolf von Zweitliga-Tabellenführer Hannover 96 verstärkt. Der 21 Jahre alte Stürmer wechselt auf Leihbasis bis zum Ende der Saison an den Main.

"Ich freue mich auf einen neuen Lebensabschnitt in Frankfurt und möchte meine Chance bei der Eintracht nutzen. Mein Blick richtet sich nach vorne", sagte der Spieler.

Mittelfeldspieler Joel Gerezgiher verlässt dagegen die Eintracht. Der 21-Jährige unterschrieb am Dienstag beim Drittligisten Holstein Kiel. Der gebürtige Frankfurter spielte seit der Jugend bei den Hessen und rückte 2014 in den Profikader auf, wo er zwar vier Pflichtspieleinsätze absolvierte, sich jedoch am Ende nicht durchsetzen konnte.

Ebenfalls den Verein verlassen wird Enis Bunjaki. Der 19 Jahre alte Angreifer, dessen Vertrag noch bis zum Saisonende Gültigkeit besaß, läuft künftig für den niederländischen Erstligisten Twente Enschede auf.