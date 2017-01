Ein Winter-Wechsel von Wolfsburgs Luiz Gustavo ist offenbar vom Tisch.

Zuletzt gab es immer wieder Spekulationen um die Zukunft des Brasilianers, vor allem Inter Mailand, Juventus Turin und der OGC Nizza galten als interessiert.

VfL-Coach Valerien Ismael plant allerdings fest mit dem Defensivspezialisten.

In der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung erklärte er, den Mittelfeldspieler als Innenverteidiger einsetzen zu wollen, sollte er auf eine Dreierkette umstellen: "Gegen Frankfurt und in Gladbach hat er in der Dreierkette hinten gespielt, er kann das spielen."