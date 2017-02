Mit seinen Worte in der Bild, er sehe seine Zukunft nicht zwangsläufig beim FC Bayern, hat Douglas Costa für viel Aufsehen bei den Fans und Verantwortlichen des Rekordmeisters gesorgt - und damit offensichtlich auch das Interesse internationaler Top-Klubs geweckt.

Wie das italienische Online-Portal Calciomercato berichtet, denkt Juventus Turin über eine Verpflichtung des 26-Jährigen im Sommer nach.

Der Sportdirektor der "Alte Dame", Giuseppe Marotta, ist demnach auf der Suche nach einem Flügelspieler der ersten Garde und hat den Berater des angeblich unzufriedenen Brasilianers bereits kontaktiert. Dieser soll im übrigen auch schon Gespräche mit Vereinen aus Spanien und England geführt haben.

Costas, der bei den Münchnern noch bis 2020 unter Vertrag steht, hatte in dem Interview offen von einem Abschied gesprochen: "Wenn die Saison vorbei ist, werden wir uns hinsetzen und alles analysieren. Noch fühle ich mich hier nicht komplett glücklich. Aber wir werden bald eine Lösung finden."

Bayern-Präsident Uli Hoeneß kritisierte daraufhin in der ARD: "Zunächst einmal kam das Interview sicher nicht von ihm selbst, sondern von seinem Berater. Das Interview wurde in Brasilien geführt und Costa war in letzter Zeit nicht in Brasilien."

Und weiter: "Wenn da jemand glaubt, er könne uns von außen unter Druck setzen, weil er zu wenig Geld verdient, dann kann er darauf lange warten. Zum Sozialfall wird er sicher nicht."