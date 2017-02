Top-Torjäger Alexandre Lacazette will Olympique Lyon am Saisonende verlassen. "Ich denke, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Ich bin sicher, dass ich in diesem Sommer eine Veränderung benötige und etwas anderes entdecken muss", erklärte Lacazette bei Canal Football Club.

Der Franzose hat auch schon einen Wunschklub vor Augen: den FC Barcelona. "Es wäre ein Traum, für diesen großen Klub zu spielen", sagte er.

"Wenn es passiert? Großartig. Aber ich bin nicht hier, um zu erklären, dass ich einen Platz an der Seite eines Luis Suarez einnehmen werde. Dennoch würde ich sehr gerne eines Tages für sie spielen", gab der 25-Jährige zu verstehen.