FC Bayern arbeitet an Vertragsverlängerung mit Thiago Alcantara

Anzeige

FC Bayern arbeitet an Vertragsverlängerung mit Thiago Alcantara Bayerns Plan mit Thiago / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Thiago spielt seit 2013 für den FC Bayern © Getty Images

Thiago Alcantara blüht in dieser Saison beim FC Bayern auf. Der deutsche Rekordmeister will den Spielmacher dafür belohnen - und langfristig an sich binden,