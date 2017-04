Seine bisherige Saisonbilanz ist überschaubar, dennoch liegt die Zukunft von Borja Mayoral möglicherweise doch beim VfL Wolfsburg.

Laut eines Berichts der Marca wollen die Niedersachsen die Leihgabe von Real Madrid fest verpflichten. Und noch ein Königlicher steht bei den Wölfen auf dem Zettel.

So sollen die Wolfsburger auch an Omar Mascarell interessiert sein. Der 24 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler wechselte erst im Sommer für eine Million Euro von Real Madrid zu Eintracht Frankfurt - allerdings besitzt Real eine Rückkaufoption in Höhe von vier Millionen Euro. Machen die Madrilenen davon Gebrauch, könnte auch Wolfsburg aktiv werden.

Für das Duo dürfte laut Marca eine Ablösesumme in Höhe von 25 Millionen Euro fällig sein - Mascarells starke Leistungen in Frankfurt treiben den Preis in die Höhe. Zudem dürfte sich Real bei einem Mayoral-Deal eine Rückkaufoption sichern wollen.