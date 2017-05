Alvaro Morata ist unzufrieden mit seiner Reservistenrolle bei Real Madrid und will den Verein im Sommer verlassen.

Zahlreiche europäische Topklubs buhlen um die Dienste des Spaniers. So soll Chelsea aktuell im Wettbieten um den 24-Jährigen vorne liegen. Aber auch Manchester United soll an Morata großes Interesse haben.

Nun ist nach Informationen der englischen Zeitung The Sun auch der FC Arsenal in den Poker um den Real-Stürmer eingestiegen. Bei den Gunners könnte Morata den abwanderungswilligen Alexis Sanchez ersetzen. Arsene Wenger braucht einen Nachfolger für den zuverlässigen Goalgetter (24 Treffer in dieser Saison).

Real soll für Morata eine Ablösesumme von 60 Millionen Euro fordern. Mit den Einnahmen aus einem Transfer von Sanchez, der angeblich mit einem Wechsel zum FC Bayern liebäugelt, könnte Arsenal diese Summe stemmen.