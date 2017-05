Als Martin Odegaard im Januar 2015 zu Real Madrid wechselte, schien dem "Jahrhunderttalent" alle Türen offen zu stehen.

Allerdings hatte der FC Bayern offenbar schon damals ein Näschen, dass es für einen Wechsel des norwegischen Mittelfeldspielers noch zu früh war.

Bayerns Skandinavien-Scout Björn Andersson befand sich zu dem Zeitpunkt in Gesprächen mit dem damals 15-jährigen "Wunderkind" und dessen Vater. Die Münchner wollten Odegaard zwar ebenfalls zu sich locken, doch hätten sie den Teenager noch mindestens ein Jahr in seiner Heimat gelassen.

"Wer hätte das nicht getan?"

"Am Ende hat er sich für Real entschieden. Mit dem, was sie ihm bezahlt haben - wer hätte das nicht getan?", so Andersson.

Gut zwei Jahre nach dem Wechsel scheint es so, als hätten die Münchner Recht behalten. Odegaard ist mittlerweile an den SC Heerenveen ausgeliehen und wartet beim niederländischen Erstligisten noch auf seinen ersten Treffer.

Die Leihe endet im Sommer 2018 - dann wird Odegaard 19 Jahre alt sein. Ob er in eineinhalb Jahren bereit für Real Madrid sein wird, darf aber schon jetzt bezweifelt werden.