Nach dem Transfer von Bernardo Silva (AS Monaco) hat Pep Guardiola den nächsten Star an der Angel.

Laut übereinstimmenden Medienberichten ist der Wechsel von Benfica-Keeper Ederson zu Manchester City so gut wie abgeschlossen. Wie Sky Sports berichtet, ist der Brasilianer bereits in Manchester und soll am Dienstag den Medizincheck absolvieren.

"Das war wahrscheinlich mein letztes Spiel für Benfica", erklärte der 23-Jährige nach dem gewonnenen Pokalfinale am Sonntag. Auch Trainer Rui Vitoria rechnet mit dem Abschied des Torwarts: "Wenn Ederson geht, geht er mit dem Dank Benficas für seine Leistungen."

Die Ablösesumme soll etwa 50 Millionen Euro betragen - so viel Geld wurde noch nie für einen Torhüter ausgegeben.

Nach dem Abgang von Willy Caballero steht nur noch Claudio Bravo bei den "Citizens" für das Tor zur Verfügung, Rückkehrer Joe Hart (FC Turin) hat keine Zukunft im Klub. Mit Ederson soll hochkarätige Konkurrenz für Bravo geholt werden.